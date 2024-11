video suggerito

Scontro tra auto e moto sulla Milano-Meda: gravissimo un uomo Incidente stradale ieri sera lungo la Milano-Meda dove un’auto e una moto si sono scontrate: un uomo di quarant’anni è rimasto gravemente ferito. Il centauro è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, sabato 9 novembre, si è verificato un incidente lungo la Milano-Meda. Un'automobile si è scontrata con una moto e un uomo di quarant'anni è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il sinistro è avvenuto poco prima delle 19.30 all'altezza di Cormano, che si trova alle porte di Milano. La centrale operativa dell'azienda regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato immediatamente i medici e i paramedici a bordo di un'automedica e un'ambulanza.

I vigili del fuoco hanno estratto un uomo di quarant'anni – il conducente della moto – da sotto la vettura incidentata. Gli operatori sanitari del 118 hanno fornito le prime cure sul posto e poi lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano: le sue condizioni sono gravissime, ma non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Nel frattempo sempre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il tratto stradale. Sul posto sono anche intervenuti gli agenti della polizia stradale: i poliziotti hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare le responsabilità. Ovviamente per consentire tutte le operazioni è stato chiuso il tratto stradale: questo ha causato diversi problemi alla viabilità. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni sulla vicenda.