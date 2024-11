video suggerito

Scontro tra un’auto e una moto a Milano: gravissima una ragazza di 25 anni Incidente stradale a Milano: una ragazza di 25 anni, che era in sella alla sua moto, è finita contro un’automobile. La 25enne è rimasta gravemente ferita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

All'alba di oggi, domenica 10 novembre, si è verificato un incidente stradale a Milano. Un'automobile si è scontrata con una moto. Nell'impatto è rimasta gravemente ferita una ragazza di 25 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. L'impatto è avvenuto poco dopo le 5.10 del mattino su viale Caldara e precisamente all'altezza di via Orti. La 25enne era in sella al suo scooter quando è finita contro un'automobile. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

La 25enne è in condizioni molto serie ed è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, che è ancora sconosciuta. Per consentire tutte le operazioni la strada è stata chiusa al traffico. Ma, considerato l'orario, non si sono registrati disagi alla circolazione. Sono stati raccolti tutti gli elementi necessari ad accertare le responsabilità. Nelle prossime ore quindi si potrà avere un quadro più chiaro e preciso dell'episodio.