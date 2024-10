video suggerito

Violento scontro tra un'auto e una moto a Milano: giovane di 16 anni in codice rosso Una moto e un'auto si sono scontrate violentemente oggi venerdì 25 ottobre alle 7.15 all'incrocio tra via Bassini e via Golgi, a Milano: nell'impatto è rimasto ferito un motociclista di 16 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Grave incidente all’incrocio tra via Bassini e via Golgi, a Milano. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto una moto e un'auto si sono scontrate violentemente oggi venerdì 25 ottobre alle 7.15: nell'impatto è rimasto ferito un motociclista di 16 anni.

Subito è scattato l'allarme al 112. Sul posto in poco tempo sono arrivate un’ambulanza e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza: i medici fin da subito hanno giudicato le condizioni del 16enne gravissime tanto che il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Non è ancora chiaro se sia giudicato fuori pericolo.

Intanto i vigili del fuoco e la polizia locale si sono presentati sul luogo dell'incidente per tutti i sopralluoghi del caso: gli agenti dovranno ricostruire la corretta dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.