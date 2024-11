video suggerito

Il figlio muore in uno scontro tra una moto e un’auto: i genitori si precipitano sul posto e si sentono male Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in uno scontro tra un’auto e una moto in via Pellegrino Rossi a Milano: i genitori del giovane quando sono arrivati sul posto hanno avuto un malore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente in via Pellegrino Rossi a Milano verso le 13.30 di oggi sabato 2 novembre. Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in uno scontro tra un'auto e una moto. Cosa sia successo è ancora da accertare ma stando a una prima dinamica, il giovane viaggiava come passeggero della moto quando è caduto violentemente sull'asfalto.

Subito è stato lanciato l'allarme al 112: sul posto i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso del giovane. Il conducente della moto invece è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza per i traumi riportati. Nell'impatto è stato coinvolto anche un ciclista di 69 anni che è stato trasferito in codice verde all'ospedale Niguarda di Milano. Mentre l'automobilista è stato giudicato illeso.

In pochi minuti sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i genitori del giovane morto sul colpo: entrambi quando hanno visto il figlio senza vita si sono sentiti male e sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Le indagini per capire l'esatta dinamica dell'incidente sono state affidate agli agenti della polizia locale.