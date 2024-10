video suggerito

Incidente stradale nel Bresciano, 16enne perde il controllo dello scooter: muore in ospedale Incidente stradale nel Bresciano: un ragazzo di 16 anni ha perso il controllo dello scooter ed è finito rovinosamente a terra. Dopo alcuni giorni di ricovero, è morto martedì. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella giornata di sabato 28 settembre si è verificato un incidente stradale in Valle Camonica: un ragazzo ha perso il controllo del suo scooter ed è finito rovinosamente a terra. È stato trasferito in ospedale dove è stato ricoverato in gravissime condizioni. Purtroppo nella giornata di martedì 1 ottobre è morto.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento dai carabinieri, intorno alle 22, l'adolescente – che aveva 16 anni – stava percorrendo in discesa la strada di via Manzoni a Berzo Inferiore (Brescia). In sella con lui, c'era un amico di un anno più giovane. A un certo punto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente a terra. Nonostante indossasse il casco, l'impatto è stato molto violento.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con ambulanze, automediche e un elicottero. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno svolto i rilievi. Il 16enne è stato trasferito con un elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è rimasto ricoverato per diversi giorni in prognosi riservata. Purtroppo è morto martedì sera. I genitori hanno autorizzato alla donazione dei suoi organi. L'amico che era con lui ha invece riportato ferite lievi. Forse lui potrà fornire agli inquirenti una descrizione più chiara di quanto accaduto.