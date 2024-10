video suggerito

Esce di casa con il padre per un giro in moto e si schianta contro un furgone a Levate: morto 17enne L’incidente è avvenuto a Levate (Bergamo) nel pomeriggio del 5 ottobre. Il 17enne avrebbe perso il controllo della moto, finendo con lo schiantarsi contro un furgone. Il primo a soccorrerlo è stato il padre, che lo seguiva in sella alla sua due ruote. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1.178 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 17enne è morto nel pomeriggio di ieri, sabato 5 ottobre, in seguito a un incidente con la moto a Levate (in provincia di Bergamo). Il ragazzo stava facendo un giro con la sua Yamaha 125, seguito a breve distanza dal padre in sella alla sua Kawasaki, quando ha perso il controllo del mezzo poco prima del sottopasso ferroviario della linea Bergamo-Treviglio. Finito a terra, il giovane è stato trascinato dalla moto per diversi metri finendo con l'impattare contro un furgone che proveniva dalla direzione opposta. Nonostante i tentativi del padre e, poi, degli operatori del 118, il 17enne è morto prima del trasporto in ospedale.

La caduta e lo schianto contro il furgone

L'incidente è avvenuto intorno alle 16 del 5 ottobre lungo la strada provinciale 150, nel tratto che prende il nome di via dei Caravaggi, a Levate. Il 17enne, residente a Osio Sotto, era da poco uscito di casa insieme al padre. Ciascuno con la propria motocicletta, stavano facendo la loro solita uscita in due. Arrivati quasi in prossimità del sottopasso ferroviario, il ragazzo ha perso il controllo della sua Yamaha 125 ed è scivolato sull'asfalto.

Non è ancora chiara la causa della caduta. Non è escluso che possano aver influito i nuovi pneumatici che il ragazzo aveva fatto montare sulla sua due ruote solo pochi giorni fa e che, forse, non erano adatti alle condizioni attuali dell'asfalto. Finito a terra, il 17enne è rimasto agganciato alla moto che lo ha trascinato con sé per circa 20 metri, facendogli invadere la corsia opposta di marcia.

L'intervento del padre e il decesso del 17enne

In quel momento, dall'altra parte proveniva un furgone. Il 57enne che era alla guida ha detto di aver provato a frenare, ma che questo non ha impedito l'impatto violento con il giovane motociclista. Il primo a soccorrere il ragazzo è stato suo padre. Sceso dalla moto, ha iniziato a praticargli il massaggio cardiaco, mentre altri automobilisti allertavano i soccorsi. Gli operatori sanitari giunti sul posto hanno proseguito le manovre di rianimazione, ma alla fine hanno dovuto constatare il decesso del 17enne sul posto.

I rilievi dell'incidente sono stati affidati alla polizia locale. Poco dopo, è arrivata in via dei Caravaggi anche la sindaca di Levate, Paola Agazzi. Il magistrato di turno in Procura ha dato il via libera per la sepoltura del ragazzo.