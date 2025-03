video suggerito

Scontro frontale tra un'auto e un camion nel Bergamasco: morti due 19enni, altri due in gravissime condizioni Questa mattina, sabato 22 marzo, un ragazzo e una ragazza di 19 anni sono morti in un scontro frontale con un camion avvenuto su una statale all'altezza di Cavernago (Bergamo). Altri due 19enni in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Giulia Ghirardi

Alle prime ore di questa mattina, sabato 22 marzo, un ragazzo e una ragazza di 19 anni hanno perso la vita in uno scontro frontale con un camion su una statale all'altezza di Cavernago, in provincia di Bergamo. Altri due 19enni sono stati portati in ospedale in gravissime condizioni.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), la tragedia si sarebbe verificata intorno alle ore 5:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'incidente alle ore 5:07 a bordo di due ambulanze, due automediche e un elisoccorso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Bergamo e la polizia stradale.

Nell'incidente sembrano essere coinvolte quattro persone: due ragazzi, una ragazza e una persona ancora da identificare, tutte di 19 anni. Secondo le prime informazioni disponibili, l'auto dove si trovavano i ragazzi si sarebbe scontrata frontalmente con un camion sulla strada provinciale ex SS 498 all'altezza di Cavernago (Bergamo).

Secondo quanto riportato ancora dall'Agenzia, una volta giunti sul posto gli operatori sanitari del 118 avrebbero immediatamente deciso di trasportare i due feriti, in gravissime condizioni, agli ospedali più vicini, a bordo di una delle ambulanze e dell'elisoccorso in codice rosso, che si sono dirette rispettivamente al Papa Giovanni e agli Spedali Civili di Brescia. Per quanto riguarda gli altri due ragazzi, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul luogo dell'incidente. Al momento, dunque, il bilancio è di due morti.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia stradale che stanno ora eseguendo gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.