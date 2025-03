video suggerito

Chi erano Riccardo Gualandris e Nora Jawad, i due 19enni morti in un incidente stradale nella Bergamasca Incidente stradale a Cavernago (Bergamo). Un'automobile si è scontrata con un camion. Nell'impatto sono morti due ragazzi di 19 anni: si chiamavano Riccardo Gualandris e Nora Jawad.

A cura di Ilaria Quattrone

All'alba di oggi, sabato 22 marzo, si è verificato un terribile incidente sulla strada statale 498 all'altezza di Cavernago, comune che si trova in provincia di Bergamo. Un'automobile, una Opel Corsa, è finita contro un camion.

Nell'impatto sono morti due ragazzi di soli 19 anni. Le vittime si chiamavano Riccardo Gualandris e Nora Jawad ed entrambi erano originari di Cavernago. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Sull'automobile con loro c'erano altri due coetanei, che sono ricoverati in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando gli agenti della polizia stradale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

La dinamica dell'incidente a Cavernago

Sembrerebbe che i quattro stessero rientrando a casa dopo una notte trascorsa in discoteca quando si sono scontrati con il camion. Sembrerebbe che all'origine, vi sia un'invasione di corsia avvenuta lungo la nuova bretella della strada 498. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari con ambulanze, automediche e un elicottero. Purtroppo per i due 19enni non c'è stato nulla da fare. Illeso il conducente del camion.

Proclamato il lutto cittadino

La notizia della morte dei due ragazzi ha sconvolto l'intera comunità di Cavernago. Jawad giovava a pallavolo mentre Gualandris a calcio: entrambi erano impegnati in oratorio e svolgevano volontariato alle sagre del paese. Il sindaco Giuseppe Togni ha proclamato il lutto cittadino.

Lunedì alle 14.30 si svolgeranno i funerali alla chiesa del Nuovo Centro Pastorale di Cavernago.