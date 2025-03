video suggerito

Chi era Andrea Verzeroli, l'automobilista 28enne morto in un incidente con un camion sulla A4 Andrea Verzeroli, il 28enne morto questa notte in un tamponamento con un camion sulla A4 Milano-Venezia, viveva a Cazzano Sant'Andrea (Bergamo) e, dopo la laurea in giurisprudenza, aveva trovato lavoro come impiegato nel Comune di Vertova.

Foto da Facebook

Si chiamava Andrea Verzeroli ed era residente a Cazzano Sant'Andrea il 28enne che è morto questa notte in uno scontro tra la sua auto e un camion sull'autostrada A4, in provincia di Bergamo. Alla guida del mezzo pesante c'era un 37enne, uscito illeso ma sotto choc. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la polizia stradale per effettuare i primi rilievi.

L'incidente è avvenuto nel cuore della notte, attorno alle 00:45 di oggi, venerdì 7 marzo. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire ma, stando alle prime ricostruzioni, la Lancia Ypsilon di Verzeroli e il camion si sarebbero tamponati mentre percorrevano l'autostrada A4 Milano-Venezia sulle corsie in direzione Milano, nel tratto compreso tra i caselli di Telgate e Seriate, in provincia di Bergamo.

Verzeroli si era da poco trasferito a Cazzano Sant'Andrea, in provincia di Bergamo, ma era cresciuto a Colzate, dove era diventato consigliere comunale. Dopo la laurea in giurisprudenza a Pavia aveva trovato lavoro nel comune di Vertova.

Sul posto dell'incidente sono arrivati i soccorsi, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 sono accorsi con due auto mediche e un'ambulanza, ma per il 28enne non c'è stato nulla da fare. I medici e paramedici hanno prestato assistenza anche al 37enne che era alla guida del camion, uscito illeso dall'incidente ma sotto choc.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Bergamo e la Polizia Stradale di Seriate. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per fare luce sulla dinamica del tamponamento e chiarirne le cause. Gli accertamenti serviranno anche a stabilire le responsabilità delle persone coinvolte.