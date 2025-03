video suggerito

Andrea Verzeroli morto in un incidente sulla A4, il ricordo della mamma: "Aveva sempre il sorriso sulle labbra" Amico sincero e prezioso, atleta talentuoso, un ragazzo buono e solare: sono tanti i messaggi di cordoglio che ricordano Andrea Verzeroli, il 28enne di Colzate morto in un incidente con un tir sulla A4, in provincia di Bergamo. Amava i viaggi e lo sport: la pallavolo era una delle sue più grandi passioni.

"Aveva sempre il sorriso sulle labbra. Era sereno, impegnato nel sociale e amava la sua pallavolo. Chiunque giocasse o praticasse quello sport non poteva che essere suo amico" così la mamma di Andrea Verzeroli ha ricordato il figlio, morto alla guida della sua automobile in uno scontro con un tir nei pressi di Bergamo, sull'autostrada A4. "È una vera tragedia – ha commentato Gian Lorenzo Spinelli, sindaco di Colzate, dove il 28enne era cresciuto prima di trasferirsi a Cazzano Sant'Andrea, dove risiedeva – Andrea era un ragazzo buono e solare, che si è sempre speso per gli altri, soprattutto per i più giovani".

Proprio a Colzate, Verzeroli, seguendo le orme della madre, aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale con delega all'ambiente e si era poi ricandidato a sostegno dell'attuale sindaco, ma senza riuscire a entrare nel consiglio. Aveva però deciso di continuare a dedicarsi al sociale e al pubblico, lavorando all'ufficio protocollo del Comune di Vertova.

La pallavolo era la sua grande passione: in passato aveva allenato una squadra femminile, seguendo per diversi anni un gruppo di ragazze. "Le ha viste crescere, allenandole da quando avevano nove anni fino alla terza superiore" racconta la mamma. Lui stesso era riuscito ad arrivare in serie D e aveva giocato nella Pallavolo Valgandino asd, prima di trasferirsi. Il suo ex allenatore lo ha ricordato come "un atleta talentuoso, ma anche un amico sincero e prezioso". Tra i tanti messaggi di cordoglio su Facebook c'è anche quello della squadra di Beach Volley Bergamo: "Sgomenti e attoniti apprendiamo la terribile notizia della scomparsa nel nostro atleta Andrea Verzeroli. Tutto lo staff BVB esprime le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia".

L'incidente in cui il 28enne ha perso la vita è avvenuto nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 marzo, sul tratto di autostrada A4 compreso tra i caselli di Grumello/Telgate e Seriate. Stando alle prime ricostruzioni, la Lancia Ypsilon di Verzeroli sarebbe stata coinvolta in un tamponamento con un autoarticolato guidato da un 37enne, a seguito del quale l'auto sarebbe finita sotto alle ruote del mezzo pesante. La dinamica dell'incidente, però, è ancora al vaglio della Polizia Stradale di Seriate.