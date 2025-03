video suggerito

Incidenti sulla autostrada Milano-Venezia, scontro tra un'auto e un camion: morto un 28enne Incidente stradale sull'autostrada Milano-Venezia e tra i caselli di Grumello e Seriate in direzione ovest: un'automobile si è schiantata con un furgone e nell'impatto è morto un ragazzo di 28 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra ieri, giovedì 6 marzo, e oggi, venerdì 7 marzo, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada Milano-Venezia e tra i caselli di Grumello e Seriate in direzione ovest, nel territorio della provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e trenta. Un'automobile si è scontrata con un mezzo pesante. Nell'impatto è purtroppo morto un ragazzo di 28 anni. La vittima era residente in Val Gandino, comune in provincia di Bergamo. È invece rimasto leggermente ferito un uomo di 37 anni. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118.

Purtroppo per il 28enne non c'era nulla da fare: è deceduto sul colpo. Per il momento non sono state diffuse le sue generalità. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno svolto tutte le operazioni di sicurezza per liberare l'area dai mezzi coinvolti. Gli agenti della polizia stradale di Seriate, invece, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si avrà una dinamica più chiara dell'intera vicenda.