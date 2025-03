Scontro frontale tra un’auto e un camion nel Bergamasco, morti due 19enni: il video e le foto dell’incidente Oggi, sabato 22 marzo, due 19enni hanno perso la vita in uno scontro frontale con un camion sulla statale 498 all’altezza di Cavernago (Bergamo). Gli altri due 19enni che si trovavano in macchina con loro sono stati portati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravissime condizioni. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giulia Ghirardi

Alle prime ore di questa mattina, sabato 22 marzo, un ragazzo e una ragazza di 19 anni hanno perso la vita in uno scontro frontale con un camion sulla statale 498 all'altezza di Cavernago (Bergamo). Gli altri due 19enni che si trovavano in macchina con loro al momento dello schianto sono stati portati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravissime condizioni.

Secondo le prime informazioni disponibili, i quattro ragazzi 19enni stavano tornando a casa a bordo della stessa auto dopo una notte trascorsa in discoteca quando, verso le 5 del mattino, si sarebbe scontrati in un incidente frontale con un camion in provincia di Bergamo. Attualmente il bilancio è di due morti e di altri due feriti, soccorsi entrambi in codice rosso dagli operatori del 118 – giunti sul posto a bordo di due ambulanze, due automediche e un elisoccorso – e trasportati urgentemente all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove sarebbero attualmente ricoverati in gravi condizioni. L'uomo alla guida del camion sembra essere rimasto illeso.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, all'origine dell'incidente ci sarebbe un'invasione di corsia avvenuta lungo la nuova bretella della strada 498, all'altezza di Cavernago. Per individuare la responsabilità saranno, però, necessari i rilievi e le indagini effettuate degli agenti della Polstrada di Bergamo che sono già al lavoro per portare chiarezza sulla vicenda e quindi far luce sull'accaduto.