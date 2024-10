video suggerito

Chi era Leonardo Osti, il ragazzo di 20 anni morto dopo un incidente con la moto Incidente stradale nel Bresciano. Un ragazzo di vent’anni, che si trovava in sella alla sua moto, si è schiantato contro un’automobile a Tremosine: è morto dopo giorni in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

50 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di sabato 5 ottobre si è verificato un incidente stradale nel Bresciano. Un ragazzo di vent'anni, che si trovava in sella alla sua moto, si è schiantato contro un'automobile a Tremosine: il giovane è stato trovato in condizioni gravissime ed è stato trasferito d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia dove è poi morto.

L'incidente è avvenuto in via Europa, a pochi passi dalla sua abitazione. Si trovava in sella alla sua moto enduro e si è scontrato con il Suv che invece stava scendendo da via Turri. L'impatto è stato molto violento. Il giovane è stato sbalzato violentemente ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto.

Il ventenne è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove era ricoverato nel reparto di Rianimazione: purtroppo oggi è morto dopo giorni di ricovero. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Vasio dove la famiglia del ragazzo era molto conosciuta: è infatti proprietaria degli hotel La Fenice e Sole.

Gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso e ricostruito l'esatta dinamica della vicenda. Stanno cercando di accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni.