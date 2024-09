video suggerito

Incidente stradale nel Bresciano, scontro tra auto e moto: morto un uomo Nella giornata di oggi, giovedì 19 settembre, si è verificato un incidente stradale a Sirmione, un comune che si trova in provincia di Brescia. Un uomo è morto sul colpo. Si tratta di un 66enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, giovedì 19 settembre, si è verificato un incidente stradale a Sirmione, un comune che si trova in provincia di Brescia. Un uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 12.13 nella frazione Colombarevia San Martino della Battaglia 104. Un'automobile si è scontrata con una moto. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza, un'auto infermieristica e un elicottero. Il motociclista è morto sul colpo. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che costarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Si tratta di un uomo di 66 anni, di cui al momento non si conosce l'identità.

Alla guida dell'automobile c'era invece una donna di 51 anni. Per la conducente non è stato necessario il trasferimento in ospedale. I vigili del fuoco hanno aiutato nelle operazioni di soccorso. Presenti anche gli agenti della polizia stradale che invece hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nelle prossime ore si potrà capire cosa possa essere successo e soprattutto accertare eventuali responsabilità.