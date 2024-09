video suggerito

Chi era Silvano Bertuzzo, l'ex carabiniere morto in un incidente stradale: lascia tre figli Si chiamava Silvano Bertuzzo, l'uomo di 66 anni che è morto in un incidente stradale a Colombare di Sirmione. L'uomo era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'automobile.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, giovedì 19 settembre, si è verificato un incidente stradale a Colombare di Sirmione, comune che si trova in provincia di Brescia. Un uomo si è scontrato con la sua moto, una Bmw Gs 1200, contro un'automobile, una Fiat Punto guidata da una donna di 51 anni, in via San Martino della Battaglia. Il sinistro è avvenuto alle 12.15. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Il motociclista aveva 66 anni e si chiamava Silvano Bertuzzo. Sulla base di quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, la 51enne avrebbe rallentato in prossimità di un dosso e poi avrebbe svoltato a sinistra. Non si sarebbe però accorto dell'arrivo della moto. Questa è stata sbalzata prima sul cofano e poi è finita contro un muretto di cinta. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica, un'ambulanza e un elicottero. Nonostante il loro tempestivo intervento, per il 66enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

La 51enne invece non è stata ospedalizzata. Sull'incidente indaga la Procura che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Sono stati inoltre sequestrati i mezzi coinvolti.

Bertuzzo abitava a Colombare. Era originario della provincia di Mantova e da diverso tempo era residente sul lago di Garda. Era andato da poco in pensione. Ha lavorato per una vita come carabiniere nella compagnia di Desenzano del Garda. Il 66enne lascia una moglie e tre giovani figli.