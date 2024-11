video suggerito

Scappano in scooter dopo aver visto i carabinieri: durante l’inseguimento cadono, muore un 19enne Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita durante un inseguimento con i carabinieri terminato in via Ripamonti a Milano: il giovane, insieme a un amico, era su uno scooter che si è schiantato contro un muretto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita la scorsa notte durante un inseguimento con le forze dell'ordine. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle 4 di mattina una pattuglia dei carabinieri ha notato due ragazzi in sella a uno scooter in via Farini, zona semicentrale a Nord di Milano. Quando i due giovani si sono accorti dei militari hanno accelerato facendo partire un inseguimento per le vie della città: quando sono arrivati in via Ripamonti, zona a Sud della città, la moto è scivolata a terra e ha sbattuto contro un muretto. A quel punto i carabinieri per evitarli si sono scontrati contro un semaforo.

Subito sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Le condizioni del 19enne, originario dell'Egitto, che era il passeggero dello scooter, sono apparse disperate: è stato trasferito con la massima urgenza al Policlinico di Milano. Il giovane purtroppo dopo qualche ora è morto: la famiglia – arrivata in ospedale – si è sentita male. Sono intervenuti i sanitari e le forze dell'ordine.

Il ragazzo di 22 anni che si trovava alla guida dell'auto è stato anche lui trasferito in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Soccorsi e portati in pronto soccorso anche i due carabinieri alla guidata dell'auto, ovvero un uomo di 37 e 38 anni. Anche loro non sono in gravi condizioni.