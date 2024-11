Il video dell’inseguimento di Ramy Elgaml con i carabinieri: la fuga ripresa da un passante Un video diffuso sui social mostrerebbe l’inseguimento di Ramy Elgaml, 19enne morto a Milano domenica 24 novembre, con i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, mercoledì 27 novembre, è stato diffuso un video che mostrerebbe l'inseguimento di Ramy Elgaml con i carabinieri. Il 19enne è morto domenica 24 novembre proprio dopo l'inseguimento con l'auto dei militari: lo scooter, guidato da un 22enne, è finito a terra e Elgaml è andato a sbattere contro un muretto. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, è stato trasferito in ospedale dove poi è morto.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, i due giovani stavano transitando per le vie della città quando hanno incontrato un posto di blocco. I militari hanno intimato di fermarsi, ma i due hanno ignorato l'alt. Ne è nato quindi un inseguimento culminato nell'incidente. L'amico è stato ricoverato e attualmente è indagato per omicidio stradale in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Anche un carabiniere è indagato per omicidio stradale in concorso.

Gli agenti della polizia locale, ai quali è stata affidata l'indagine, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda per accertare le responsabilità. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza e anche questo video, girato da un passante, potrebbe finire agli atti dell'inchiesta della Procura di Milano. Appresa la notizia della morte, nel quartiere Corvetto – dove il 19enne viveva con la famiglia – sono esplosi disordini. Decine di giovani hanno infatti messo a ferro e fuoco il quartiere.

Nel frattempo il fratello del 19enne, così come il padre, chiede di poter sapere la verità e capire cosa possa essere successo. Come ha spiegato a Fanpage.it, spera che le telecamere possano fornire maggiori dettagli sull'accaduto.