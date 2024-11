video suggerito

Ramy Elgaml morto dopo un inseguimento al Corvetto, indagato anche il carabiniere che era al volante È stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale in concorso il carabiniere al volante della macchina di servizio coinvolta nella vicenda di Ramy Elgaml, 19enne morto durante un inseguimento nel quartiere Corvetto tra sabato 23 e domenica 24 novembre. Indagato anche il conducente 22enne dello scooter.

Ramy Elgaml e le proteste degli amici (foto da TikTok)

È stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale in concorso anche il carabiniere che era al volante della macchina di servizio coinvolta nella vicenda di Ramy Elgaml, 19enne morto a bordo di uno scooter durante un inseguimento con le forze dell'ordine per le strade del quartiere Corvetto nella notte tra sabato 23 e domenica 24 novembre scorso. La Procura di Milano ha già disposto l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale per il 22enne che guidava lo scooter, indagato a piede libero per concorso in omicidio stradale.

Nell'ambito dell'inchiesta, condotta dalla Polizia locale e coordinata dal pm Marco Cirigliano della Procura guidata da Marcello Viola, è anche stata disposta l'autopsia sul corpo del giovane, fissata per venerdì 29 novembre

Stando a quanto riferito in Procura, le iscrizioni a garanzia per omicidio stradale nei confronti del 22enne e del carabiniere 37enne serviranno per effettuare, oltre all'autopsia fissata per venerdì, tutti gli accertamenti e le analisi tecniche per ricostruire esattamente quanto accaduto quella notte.