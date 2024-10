video suggerito

Ragazzo di 20 anni si schianta con la moto contro un automobile: rischia di perdere un piede L’incidente è avvenuto intorno alle 20 nel quartiere di Porta Genova, a Milano. Il 20enne è stato sbalzato dalla sua motocicletta dopo lo scontro con l’automobile all’altezza del civico 14, in via Carlo Troya. Al momento, il giovane si trova all’ospedale Niguarda dove rischierebbe l’amputazione del piede. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

Nella serata di martedì 29 ottobre, a Milano, un giovane sui 20 anni è rimasto ferito in maniera seria durante un incidente che ha avuto mentre era in sella alla sua moto. L'impatto è avvenuto con un auto che circolava in via Carlo Troya. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che, dopo aver accertato la gravità dell'incidente, hanno trasferito il 20enne all'ospedale Niguarda dove rischierebbe di perdere un piede.

La dinamica dell'incidente

Erano da poco passate le 20 quando il motociclista, dopo aver imboccato via Carlo Troya – una zona conosciuta per essere un importante polo del capoluogo meneghino nel campo della moda e del design – si è scontrato con una vettura che transitava all'altezza del civico 14. Ad avere la peggio è stato il 20enne che è stato sbalzato dalla sua motocicletta.

L'intervento del personale sanitario e della polizia locale

Dopo un'attenta valutazione del personale sanitario del 118, le condizioni del 20enne sono state considerate serie e per questo è stato trasferito in codice rosso all'Ospedale Niguarda. Il ragazzo ha subito un violento trauma agli arti inferiori, riportando la frattura scomposta di tibia e perone, aggravata da una subamputazione del piede che fortunatamente non è si staccato del tutto dall'anca.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi del caso. Al momento, non è stata chiarita la dinamica della vicenda e non si conoscono le generalità del ragazzo ferito.