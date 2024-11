Scontro tra un’auto e un furgone sulla Milano-Meda: morto un uomo sul colpo

video suggerito

Nella mattinata di oggi, giovedì 21 novembre, si è verificato un incidente stradale lungo la Milano-Meda. Un furgone e un'automobile si sono scontrati. Nell'impatto è morta una persona. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 7 del mattino e lungo la strada statale 35, direzione nord, precisamente nel tratto tra Cesano Maderno e Seveso. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e un'automedica. Prima di poter intervenire, è stato necessario che i vigili del fuoco estraessero l'automobilista dell'abitacolo. Per farlo hanno dovuto usare un divaricatore e la cesoia per rimuovere la portiera dell'auto.

Purtroppo una volta recuperato, i medici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Per il momento non sono state diffuse le generalità dei due. L'altro uomo, un trentenne, è stato invece trasferito all'ospedale di Desio in codice giallo: non è in pericolo di vita. Nel frattempo sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.