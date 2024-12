video suggerito

Incidente stradale a Mede, scontro tra auto e camion: morto un ragazzo di 22 anni Incidente stradale in provincia di Pavia. Un ragazzo di 22 anni ha "tagliato" una rotatoria e si è schiantato contro un tir: è morto sul colpo.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, sabato 14 dicembre, si è verificato un incidente sulla strada che collega Lomello a Mede, comune che si trova in provincia di Pavia. Un'automobile si è scontrata con un tir. Un ragazzo di 22 anni è morto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, lo scontro è avvenuto sulla strada statale 756 Sannazzaro-Torre Berretti. Il ventiduenne era alla guida di una Mercedes quando, per causa ancora da accertare, avrebbe tagliato una rotatoria e si sarebbe schiantato contro un camion fermo nella zona. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanze e due automediche.

Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, non è stato possibile far altro che dichiararne il decesso. Il 22enne, di cui ancora non si conosce l'identità, è morto sul colpo. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e due pattuglie dei carabinieri di Voghera. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Presenti anche i vigili del fuoco e alcune squadre di Anas. Per consentire tutte le operazioni, è stato necessario chiudere il tratto di strada interessato.