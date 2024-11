Scontro tra auto e camion nel Varesino, morto un ragazzo di vent’anni

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 2o novembre, si è verificato un incidente mortale sulla strada provinciale 2 all'altezza di Venegono Superiore, che si trova in provincia di Varese: un camion e un'automobile si sono scontrati. Un ragazzo di vent'anni è morto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'incidente è avvenuto alle sette del mattino. Il ventenne era alla guida dell'automobile quando si è scontrato frontalmente con un camion. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, un'automedica e un'auto infermieristica.

I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatare il decesso del ventenne: troppo gravi le ferite riportate. Non sono state ancora diffuse notizie sulla sua identità. Ferito il camionista. L'uomo, un 64enne, ha riportato traumi al volto e a una gamba. È stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno rimosso i veicoli e rimesso in sicurezza l'area.

I carabinieri di Como invece hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Dell'episodio è stata informata anche la procura di Como. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni.