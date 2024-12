video suggerito

Scontro tra un'auto e un camion sulla tangenziale di Sondrio: morto un ragazzo Incidente stradale lungo la tangenziale a Sondrio: un'automobile si è scontrata con un camion e nell'impatto è morto un ragazzo.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 9 dicembre, si è verificato un incidente stradale lungo la tangenziale a Sondrio. Un'automobile si è scontrata con un camion e nell'impatto è morto un ragazzo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 10.48. L'automobile stava procedendo sulla tangenziale quando, all'altezza dello svincolo per la zona industriale, si è scontrata con un camion. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente: troppo gravi le ferite riportate. Per il momento si sa solo che si tratta di un ragazzo, che era residente in Alta Valtellina.

Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Gli agenti della polizia stradale di Sondrio hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. I vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio hanno invece messo in sicurezza l'area. Ovviamente per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza, la circolazione è stata bloccata.