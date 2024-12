video suggerito

Incidente stradale in provincia di Varese, si ribalta con l’auto: morto un uomo Incidente stradale a Travedona Monate (Varese): un’automobile si è ribaltata e nell’impatto è morto un uomo di 51 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella notte si è verificato un incidente stradale a Travedona Monate, comune che si trova in provincia di Varese. Un uomo è morto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, lo schianto è avvenuto intorno alle 3 di notte. Sembrerebbe che l'uomo, che era alla guida di un'automobile, si sia ribaltato proprio con il suo veicolo. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze, un'automedica e un elicottero.

Purtroppo nonostante il loro tempestivo intervento, i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate. Il conducente aveva 51 anni, ma per il momento non è stata diffusa l'identità. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Gallarate. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. I vigili del fuoco hanno invece messo in sicurezza l'intera area. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto.