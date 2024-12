video suggerito

Scontro tra due automobili, morta una donna: feriti due uomini Incidente stradale a Tradate (Varese). Due automobili si sono scontrate. Ci sono due feriti. Una donna è morta.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 14 dicembre, si è verificato un incidente stradale a Tradate, comune che si trova in provincia di Varese. Due automobili si sono scontrate. Nell'impatto una donna ha riportato ferite molto gravi. Trasferita in ospedale, è morta poco dopo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, lo scontro è avvenuto intorno alle 13 in via per Castelnuovo. Due automobili si sono scontrate. Sono stati subito chiamati i soccorsi. I vigili del fuoco di Tradate hanno dovuto utilizzare il divaricatore e le cesoie idrauliche per tirare fuori le persone che si trovavano nei veicoli.

Una volta liberati, li hanno affidati agli operatori sanitari del 118 che sono stati inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Tutte e tre le persone coinvolte hanno riportato delle ferite. Una donna di 54 anni è stata però ricoverata in gravissime condizioni ed è morta poco dopo. Per il momento non è stata diffusa la sua identità. Nel frattempo i carabinieri di Saranno hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.