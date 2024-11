video suggerito

Incidente stradale a Derovere, auto finisce contro un albero: morta sul colpo una donna Incidente stradale a Derovere, comune che si trova in provincia di Cremona: un'automobile è finita fuori strada ed è stata ritrovata in un fosso contro un albero. È morta una donna di 38 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, venerdì 22 novembre, si è verificato un incidente stradale a Derovere, comune che si trova in provincia di Cremona. Un'automobile è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero in un fosso. La conducente è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza. Gli operatori sanitari non hanno però potuto far niente: hanno infatti potuto solo constatare il decesso. Troppo gravi le ferite riportate. Per il momento non è stata ancora diffusa l'identità della donna.

Non risulterebbero inoltre altri veicoli coinvolti. Per recuperare il cadavere è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto recuperare l'automobile. Le operazioni hanno richiesto diverso tempo. Nel frattempo sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di capire se la 38enne abbia avuto un malore o se ci sia stato un guasto o un errore umano. Nelle prossime ore quindi si potrà avere un quadro più preciso dell'intero evento.