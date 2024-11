Sbanda con l’auto e finisce in un fosso, morta una donna: chi era Maria Ragaglia

video suggerito

Si chiamava Maria Ragaglia, la donna di 38 anni che è morta in un incidente stradale a Derovere, comune che si trova in provincia di Cremona. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, avrebbe perso il controllo della sua automobile e sarebbe finita fuori strada. Si sarebbe poi ribaltata in un campo a lato della careggiata. Purtroppo quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati, per lei non c'era più nulla da fare: è morta sul colpo.

Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, avrebbe perso il controllo della sua automobile. Avrebbe sbandato e si sarebbe cappottata in un fossato a bordo strada: è poi finita contro un albero. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarla dalle lamiere, ma quando l'hanno affidati ai medici, questi non hanno potuto far altro che costatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate.

La 38enne era originaria di Sospiro e residente a Cingia de' Botti. Aveva quattro figli dai 2 ai 17 anni. La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Cingia. Per domani, domenica 24 novembre, era in programma la tradizionale Festa del ringraziamento. Gli organizzatori hanno però deciso di annullarla: "Gli organizzatori e gli agricoltori della comunità hanno deciso di rinviare la festa a data da destinarsi in seguito al grave lutto subito. Cogliamo l’occasione per esprimere la nostra vicinanza alla famiglia", hanno scritto su Facebook.