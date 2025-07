video suggerito

Chi era Shency Sissi Crotti, la 30enne morta trafitta da un guardrail Si chiamava Shency (Sissi) Crotti, la donna di trent'anni di Vescovato (Cremona) che domenica pomeriggio è morta in un incidente stradale. Si sarebbe schiantata contro un guardrail, che si sarebbe infilato nella sua automobile e l'avrebbe trafitta e uccisa.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook

Si chiamava Shency (Sissi) Crotti, la donna di trent'anni, originaria di Vescovato, comune che si trova in provincia di Cremona, che nel pomeriggio di domenica 29 giugno 2025 è morta in un incidente stradale. Si sarebbe schiantata contro un guardrail, che si sarebbe infilato nella sua automobile, una Citroen C3, e l'avrebbe trafitta e uccisa.

La dinamica dell'incidente stradale

Domenica pomeriggio, la trentenne stava percorrendo la ex strada statale 45. Quando attorno a Robecco, precisamente all'altezza del cimitero, avrebbe scartato sulla sinistra, avrebbe invaso la corsia opposta e si sarebbe schiantata contro il guardrail che inizia proprio in quel punto. La sbarra sarebbe penetrata nel vano motore e, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, sarebbe arrivata a lei e l'avrebbe uccisa.

La famiglia è proprietaria di un ristorante a Vescovato

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costarne il decesso. La salma è stata poi portata all'obitorio di Cremona in attesa della decisione del magistrato se disporre o meno l'autopsia. La notizia del suo decesso ha sconvolto l'intera comunità di Vescovato. La famiglia della trentenne è infatti proprietaria del ristorante La Resca di Vescovato dove ieri è stato esposto un cartello che indicava la chiusura per lutto.

Anche i residenti di Robecco, dove vive il fidanzato della ragazza, sono rimasti sconvolti dalla notizia: "Non ci sono parole, è una tragedia troppo grande", ha detto il sindaco Marco Romeo Pipperi.