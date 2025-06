video suggerito

Guida ubriaco e uccide un 20enne in monopattino all'Arco della Pace a Milano: "Non l'ho visto arrivare" L'incidente è avvenuto all'alba di venerdì 20 giugno all'angolo tra corso Sempione e via Canova. La vittima è il 20enne Marco Cutrona che stava percorrendo la pista ciclabile quando è stato investito dall'Audi TT passata con il semaforo lampeggiante.

Marco Cutrona (Fonte: Facebook) e un’immagine di repertorio.

Era ubriaco e reduce da una serata in alcuni locali milanesi il 50enne alla guida dell'Audi TT che nella notte tra giovedì e venerdì ha travolto e ucciso il 20enne Marco Cutrona mentre percorreva corso Sempione con il suo monopattino elettrico per andare al lavoro. Agli investigatori che l'hanno interrogato, l'automobilista avrebbe detto di non aver visto il ragazzo: "Non me ne sono accorto, non l'ho visto arrivare. Ho notato solo una sagoma all'ultimo".

Sottoposto all'alcol test, il 50enne, nato a Foggia e residente a Como, è risultato positivo con un tasso di 1,28 grammi per litro di sangue: un valore più che doppio rispetto al limite massimo di o,5 grammi stabilito per legge.

Lo schianto tra l'auto e il monopattino di Cutrona

L'incidente risale alle 3:30 di venerdì 20 giugno. Cutrona stava andando al lavoro (nel forno Lisandri di via Fiamma), con il suo monopattino elettrico: partito dalla casa dove viveva con la mamma e il nonno, ha imboccato la ciclabile di Corso Sempione. Arrivato all'incrocio con via Canova, il ragazzo è stato travolto dall'auto, che è passata con il semaforo giallo lampeggiante. Nell'impatto il ragazzo è stato sbalzato a diversi metri di distanza e ha sbattuto contro il cordolo dello spartitraffico.

Il conducente è indagato per omicidio stradale

Il 50enne è ora indagato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. La procura ha disposto l'autopsia sul 20enne e il sequestro dei due veicoli. Sul posto dell'accaduto gli agenti della polizia locale hanno trovato anche un caschetto, probabilmente indossato proprio dal ragazzo.

Le condoglianze del sindaco di Cinisello Balsamo

Nel frattempo Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo, dove Cutrona aveva la residenza, ha scritto su Facebook: "Al papà nostro concittadino, alla mamma, ai familiari, agli amici e a tutti coloro che gli volevano bene, la mia vicinanza e il cordoglio di tutta la città. Serve responsabilità, sempre. Perché nessuno debba più piangere vittime innocenti di gesti irresponsabili".