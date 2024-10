video suggerito

Incidente stradale nel Varesotto, due automobili si sono scontrate: gravissimo un uomo Incidente stradale in provincia di Varese: due automobili si sono scontrate e nell’impatto è rimasto gravemente ferito un uomo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, mercoledì 23 ottobre, si è verificato un incidente stradale a Venegono Superiore, un comune che si trova in provincia di Varese. Due automobili si sono scontrate e nell'impatto è rimasto ferito un uomo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 11 e precisamente in via Francesco Baracca. Due automobili si sono scontrate. Sono stati subito chiamati i medici e i paramedici del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia centrale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Sul posto sono intervenuti gli operatori con un'automedica e un'ambulanza.

Hanno trovato un uomo in gravissime condizioni. È stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Nelle prossime ore si può avere un quadro più preciso. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità: per il momento sembrerebbe che all'origine dell'incidente sia stato un malore di uno dei conducenti. Per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza è stato necessario bloccare il traffico.