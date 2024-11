video suggerito

Chi era Richard Cesar Jimenez Herrera, travolto e ucciso da un furgone sulla Milano-Meda: lascia due figli Si chiamava Richard Cesar Jimenez Herrera, l'uomo di 56 anni che è stato travolto e ucciso da un furgone sulla Milano-Meda. Lascia una moglie e due figli.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Richard Cesar Jimenez Herrera, l'uomo di 56 anni che è morto in un incidente stradale lungo la Milano-Meda all'altezza di Cesano Maderno, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. L'episodio si è verificato ieri, giovedì 21 novembre. Il 56enne viveva a Seveso dove si era da poco trasferito con la moglie e i due figli.

Ieri mattina era a bordo della sua automobile, stava andando al lavoro quando è stato travolto da un furgone. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, si era accostato perché il suo veicolo sembrava avere qualche problema. Proprio in quel momento è arrivato l'altro mezzo ed è stato travolto. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118.

Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto lavorare con le cesoie per cercare di estrarre il corpo dalle lamiere. Lo hanno poi affidato ai medici e i paramedici che non hanno potuto far altro che costatare il decesso di Herrera.

Alla guida del furgone c'era invece un trentenne, che è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Desio. Non sembrerebbe essere in pericolo di vita. I funerali del 56enne saranno celebrati domani nella chiesa evangelica di via Merli a Cusano Milanino. La salma poi verrà portata al cimitero di Seveso.