Incidente tra una moto e un furgone a Carate Brianza: morto un uomo Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi venerdì 15 novembre a Carate Brianza (Monza e Brianza). Per cause ancora da accertare una moto e un furgone si sono scontrati intorno alle 13: l’uomo trasportato in codice rosso in ospedale, è morto poco dopo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 novembre, a Carate Brianza (Monza e Brianza). Per cause ancora in corso di accertamento pochi minuti dopo le 13 una moto e un furgone si sono scontrati all'altezza di viale Montenero: nell'impatto l'uomo in sella alle due ruote, non ancora identificato, ha riportato numerosi traumi multipli e un trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), a bordo di due ambulanze e due automediche. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Seregno, che hanno avviato gli accertamenti ed effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.

Al momento dell'intervento del personale sanitario, il motociclista era in arresto cardiocircolatorio ed è stato trasferito in ospedale con manovre di rianimazione in corso, a bordo di un'ambulanza diretta all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso: è stato inizialmente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva in prognosi è riservata. Dopo alcune ore, come riportato dal giornale locale Il Cittadino di Monza e Brianza, è deceduto. Per il momento non sono state diffuse le sue generalità.

Al volante del furgone coinvolto c'era invece un 42enne che non ha riportato ferite o lesioni e non ha fatto ricorso alle cure ospedaliere.