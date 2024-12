video suggerito

Investe mamma e figlio disabile e poi scappa: arrestato il pirata della strada Un uomo di 61 anni ha investito una mamma e il figlio disabile a Milano mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Subito dopo l'incidente, è scappato: è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, venerdì 20 dicembre, un uomo ha investito una mamma e il figlio disabile nel quartiere Barona a Milano. L'episodio è avvenuto alle 14.30 sulla strada che si trova in via Enrico De Nicola e precisamente all'altezza del civico 30. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Il conducente dell'automobile è poi scappato.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, una donna di 39 anni e il figlio di tredici anni disabile in carrozzina sono stati travolti da un'automobile mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Il conducente del veicolo è poi scappato. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 in codice rosso.

Sono intervenuti con due ambulanze e due automediche. Dopo aver fornito le prime cure del caso sul posto, i medici hanno constato che nessuno dei due fosse in pericolo di vita. La donna è stata portata all'ospedale Niguarda in codice giallo, ma ha riportato una frattura al bacino e una lesione all'orbita facciale e dovrà essere operata lunedì. Per il ragazzino sono stati previsti tre giorni di prognosi.

Nel frattempo gli agenti della polizia locale hanno svolto i rilievi del caso e cercato di rintracciare il conducente. Grazie all'analisi delle telecamere di sorveglianza e ad alcuni testimoni è stato possibile risalire all'identità del 61enne. Sembrerebbe che l'uomo dopo l'incidente, si sia fermato e abbia guardato da vicino la donna. Si sarebbe poi allontanato velocemente. È stato arrestato con le accuse di lesioni e omissione di soccorso. Gli agenti hanno poi regalato una carrozzina al tredicenne visto che la sua era andata distrutta.