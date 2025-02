video suggerito

Scontro tra auto e moto, 20enne sbalzato dalla sella dopo lo schianto: è gravissimo Incidente stradale in provincia di Cremona: una moto e un'auto si sono scontrati. Nell'impatto, un ragazzo di vent'anni è rimasto gravemente ferito.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella serata di ieri, lunedì 3 febbraio, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale 63 sulla strada per Orzinuovi (Brescia), ma tra i comuni di Ricengo e Soncino che si trovano in provincia di Cremona. Un ragazzo di vent'anni è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative all'incidente. L'episodio si è verificato alle 19.30 circa. Il ragazzo era in sella a una moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato con un'automobile – una Kia Sportage – che viaggiava in direzione opposta. L'impatto è stato molto violento: il ventenne è stato infatti sbalzato dalla sella mentre la moto è stata schiacciata dal veicolo.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'automedica e di un'ambulanza della Croce verde di Orzinuovi. Doveva decollare anche l'elisoccorso, ma a causa della nebbia è rimasto fermo. Dopo aver fornito le prime cure del caso, i paramedici hanno trasferito il ventenne in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non è ancora stato dichiarato fuori pericolo.

La conducente dell'automobile, una 60enne, è stata soccorsa in stato di choc. È stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Crema perché avrebbe riportato alcune ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Crema hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.