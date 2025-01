video suggerito

Uomo travolto da un’auto, è in prognosi riservata: il conducente è ancora in fuga Un uomo di 66 anni è stato travolto da un’automobile in provincia di Bergamo: il conducente è scappato ed è ricercato. Il 66enne è ricoverato in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, sabato 4 gennaio, un'automobile ha travolto un uomo di 66 anni ad Albino, comune che si trova in provincia di Bergamo. Il 66enne è stato trasferito in ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata. Il conducente, dopo l'incidente, è scappato ed è ancora ricercato.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, il pedone si trovava in via Gavazzuolo tra le frazioni Abbazia e Dossello di Albino e stava attraversando vicino alle strisce pedonali. A un certo punto è stato investito dal veicolo. Il conducente non si è fermato a soccorrere il ferito, ma è scappato. Il 66enne è stato trascinato per alcuni metri. L'impatto è stato molto violento tanto che un residente, sentendo il boato, è uscito di casa e ha trovato il pedone a terra sanguinante. Ha immediatamente chiamato i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici hanno trasferito l'uomo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato operato. Attualmente è in coma farmacologico e in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi. Nel frattempo i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto risalire al volto del pirata della strada.

I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire al responsabile che sarà sicuramente denunciato per omissione di soccorso.