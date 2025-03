Schianto nella galleria di Pusiano, indagato per omicidio stradale plurimo il 30enne che guidava il pickup

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Ivan Mezzera (a sinistra), Mattia Mazzina (a destra) e una foto dell'incidente (al centro, da vigili del fuoco)

È indagato per omicidio stradale plurimo il 30enne che nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo si trovava alla guida del pickup Ford Ranger che nella galleria di Pusiano (in provincia di Como) si è schiantato frontalmente contro una Volkswagen Golf. Nell'incidente hanno perso la vita Mattia Mazzzina e Ivan Mezzera, che si trovavano a bordo dell'utilitaria, mentre sono rimasti feriti il terzo amico che era con loro e i tre giovani che viaggiavano a bordo dell'Opel Corsa che ha impattato contro le vetture incidentate.

Lo schianto nella galleria di Pusiano

Stando a una prima ricostruzione, il 30enne stava tornando a casa a Erba quando, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia con il suo pickup Ford. In quel momento, in direzione opposta stava sopraggiungendo la Golf guidata da Mezzera e con a bordo Mazzina e un terzo giovane. I tre avevano appena festeggiato con un giorno d'anticipo il 44esimo compleanno del primo.

L'impatto tra i due veicoli è avvenuto intorno alle 2:13 del 23 marzo nella galleria che collega Pusiano a Eupilio. È ancora da stabilire a che velocità stessero viaggiando i due mezzi, ma lo schianto è stato particolarmente violento considerando i danni riportati. All'arrivo dei sanitari, Mazzzina e Mezzera erano già deceduti.

Il 30enne indagato per omicidio stradale plurimo

La Procura di Como ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo, iscrivendo il nome del 30enne che guidava il pickup tra gli indagati. Le auto coinvolte nell'incidente sono state poste sotto sequestro e gli inquirenti hanno chiesto l'acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella galleria. Il giovane, volontario del Lariosoccorso di Erba e incensurato, si trova in questo momento ricoverato in ospedale per lesioni interne.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 25 marzo, all'ospedale Sant'Anna di Como il professor Cesare Garberi ha eseguito le autopsie sui corpi delle vittime. Si attendono ancora gli esiti dei test alcolemici e tossicologici. Fuori pericolo gli altri feriti: il terzo che viaggiava a bordo della Golf e i tre giovani che si trovavano sull'Opel Corsa rimasta coinvolta nello schianto in un secondo momento.