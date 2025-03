video suggerito

Chi erano Ivan Mezzera e Mattia Mazzina, i due amici morti nell'incidente nella galleria di Pusiano Ivan Mezzera e Mattia Mazzina sono deceduti nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo in un incidente stradale avvenuto nella galleria di Pusiano (Como). I due amici erano alla guida della Golf che si è schiantata frontalmente contro un pickup Ford.

A cura di Enrico Spaccini

Ivan Mezzera (a sinistra, foto da Facebook) e Mattia Mazzina (foto da Instagram)

Si chiamavano Ivan Mezzera e Mattia Mazzina i due amici morti nell'incidente avvenuto nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo nella galleria tra Pusiano ed Eupilio (in provincia di Como). Stando a una prima ricostruzione, il primo, classe 1981, era alla guida della Volkswagen Golf che, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata frontalmente contro un pickup Ranger Ford. L'altro, classe 1982, era seduto sul lato del passeggero. Entrambi sono morti nell'impatto, mentre la terza persona che viaggiava con loro, un 30enne, è rimasto ferito e trasportato in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco. Feriti anche il conducente del pickup e i tre giovani che viaggiavano a bordo di una Opel Corsa sopraggiunti in un secondo momento e che non sarebbero riusciti a evitare lo schianto con le auto incidentate.

Mezzera viveva a Bellano (in provincia di Lecco) e domani avrebbe compiuto 44 anni. Lavorava a Dervio e pare che ci fosse lui alla guida della Golf. Mazzina, invece, era nato a Morbegno ed era titolare di un'azienda che si occupa di stufe a pellet. Era padre di due bambini e, al momento dell'incidente, pare fosse seduto sul lato del passeggero.

Intorno alle 2:15 del 23 marzo, la Volkswagen si è schiantata contro una Ford all'interno della galleria di Pusiano. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Opel, all'interno della quale viaggiavano tre giovani della Valtellina, che non sarebbe riuscita a evitare l'impatto. Ad avere la peggio sono stati Mezzera e Mazzina, già deceduti all'arrivo dei soccorsi. L'amico che si trovava con loro, un 30enne di Cino, è rimasto ferito così come il 31enne di Pusiano che guidava il pickup, ora ricoverato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sarebbero meno gravi le condizioni dei tre che si trovavano a bordo dell'Opel: un 28enne, trasportato all'ospedale Sant'Anna di Como, un 20enne e un 22enne che ha rifiutato il ricovero. Sulla dinamica di quanto accaduto sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Como, che hanno posto sotto sequestro i mezzi coinvolti.