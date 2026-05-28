Condannato a 8 anni il 31enne che travolse e uccise due uomini nel Comasco: era ubriaco alla guida

Si chiama Andrea Valsecchi, il 31enne, residente a Cesana Brianza, che il 23 marzo 2025 travolse e uccise Mattia Mazzina e Ivan Mezzera nel Comasco mentre si trovava alla guida del suo pick-up Ford Ranger.

Foto di repertorio

Si è conclusa questa mattina, giovedì 28 giugno, a Como con una condanna a otto anni di detenzione, e con la riduzione di un terzo garantita dal rito abbreviato, l'udienza preliminare del processo per il duplice omicidio stradale in cui il 23 marzo del 2025 a Pusiano (Como) persero la vita Mattia Mazzina, 42 anni di Colico (Lecco) e Ivan Mezzera, 44 di Bellano (Lecco).

Come ricostruito in fase di indagini, i due viaggiavano a bordo di una Golf all'interno del tunnel della sp639, al confine tra le province di Como e Lecco, quando la loro auto fu centrata dal pick-up Ford Ranger condotto da Andrea Valsecchi, 31 anni, residente a Cesana Brianza, che a quell'ora, circa le 2 di notte, faceva ritorno a casa.

L'impatto frontale non lasciò scampo ai due amici, ferendone anche un terzo che riuscì comunque a salvarsi. Le successive indagini, che nel luglio dello scorso anno condussero anche all'arresto di Valsecchi, tuttora detenuto ai domiciliari, consentirono di appurare che il conducente del pick-up procedeva sotto l'effetto di sostanze alcoliche a una velocità di circa 130 chilometri orari all'interno di un tunnel nel quale vige il limite di 70. La Procura aveva chiesto una condanna a 5 anni.