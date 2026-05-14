Travolge e uccide con lo scooter una donna che attraversa sulle strisce a Bosisio: condannato per omicidio stradale

Un 77enne è stato condannato a 7 mesi in primo grado per omicidio stradale dal Tribunale di Lecco. Il 2 luglio 2024 aveva travolto e ucciso con lo scooter Giulia Colombo, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali a Bosisio.

Foto di repertorio

Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecco ha condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 7 mesi di reclusione per omicidio stradale il 77enne che la mattina del 2 luglio 2024 ha travolto e ucciso con il suo scooter Giulia Colombo a Bosisio Parini (in provincia di Lecco). Stando a quanto ricostruito dalle indagini, il pensionato ha investito l'88enne mentre la donna stava attraversando sulle strisce pedonali. Ferita in modo grave, Colombo era stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove quello stesso giorno i medici avevano dovuto constatare il suo decesso. Il giudice ha deciso anche di riconoscere la sospensione condizionale della pena.

L'incidente si era verificato intorno alle 11:30 del 2 luglio 2024 lungo via Manzoni a Bosisio. Colombo stava attraversando le strisce pedonali, diretta verso casa dopo aver preso parte a un funerale, quando all'improvviso è stata travolta da uno scooter marca Piaggio. L'88enne aveva rimediato ferite gravi, in particolare un trauma cranico a causa dell'impatto contro l'asfalto. Soccorsa d'urgenza, era stata trasportata in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco. L'anziana, però, non si è più ripresa e il suo decesso è stato dichiarato quello stesso giorno. Una pattuglia della polizia locale si era occupata poi dei rilievi e degli accertamenti del caso.

A processo per omicidio stradale, il 77enne, assistito dall'avvocato Lorenzo Magni, ha chiesto il rito abbreviato. Come riportato dal quotidiano locale La Provincia Unica, ieri, mercoledì 13 maggio, il gup del Tribunale di Lecco lo ha condannato a 7 mesi con sospensione condizionale della pena. Non c'erano parti civili al processo, poiché la compagnia di assicurazione avrebbe già provveduto a risarcire i figli della donna.