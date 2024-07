video suggerito

Giulia Colombo, travolta e uccisa da uno scooter: era a pochi passi da casa Si chiamava Giulia Colombo, la donna di 88 anni che è stata travolta da uno scooter a Bosisio Parini (Lecco) a pochi passi da casa sua. Lascia due figli.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella mattinata di martedì 2 luglio a via Manzoni a Bosisio Parini, comune che si trova in provincia di Lecco, si è verificato un incidente stradale. Uno scooter ha investito una donna di 88 anni. Quest'ultima è stata trasferita all'ospedale dove è morta nel pomeriggio. La vittima si chiamava Giulia Colombo e lascia due figli.

L'incidente è avvenuto alle 11.30. L'88enne ha riportato un grave trauma cranico. Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) con due ambulanze, l'hanno trasferita con il codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco. Nonostante i tentativi di salvarla, è morta qualche ora dopo il ricovero.

Oltre ai medici e i paramedici, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sembrerebbe che l'anziana abbia imboccato le strisce pedonali per spostarsi da sinistra a destra così da raggiungere la sua abitazione, che si trovava proprio a pochi passi e precisamente in via Calchirola. In quel momento è sopraggiunto lo scooter, guidato da un 79enne, che non avrebbe visto la donna che stava rientrando a casa dopo aver partecipato a un funerale.

Anche il conducente della moto ha riportato diversi traumi ed è stato trasferito all'ospedale di Erba con un'ambulanza per alcuni accertamenti.

La famiglia di Colombo ha acconsentito all'espianto delle cornee. I funerali si celebreranno domani, venerdì 5 luglio, nella chiesa di Sant'Anna alle 10.30.