Perde il controllo della moto e finisce in un fosso: trovato senza vita da un amico Un uomo di 68 anni ha perso il controllo della sua moto ed è finito in un fossato a Volta Mantovano (Mantova). A trovare il suo corpo senza vita è stato un amico.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nel pomeriggio di ieri, sabato 22 giugno, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale 19 – strada dei Colli Sud e precisamente tra Volta Mantovana e la frazione di Cereta, entrambi comuni che si trovano in provincia di Mantova. Nel sinistro è morta una persona: si tratta di un uomo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente si è verificato poco dopo le 18. Un uomo, dopo aver trascorso la giornata in moto con alcuni amici sul Lago di Garda, stava percorrendo la strada che da Volta porta a Goito. A un certo punto avrebbe perso il controllo della sua moto, è uscito dalla carreggiata ed è finito in un fosso che delimita la vita.

Uno degli amici, probabilmente non vedendolo più in strada, è tornato indietro e ha trovato il corpo nel fossato. Ha immediatamente chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. Nel frattempo i vigili del fuoco di Mantova hanno recuperato il corpo e la moto. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate.

Gli agenti della polizia locale intercomunale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. La vittima si chiamava Piercarlo Salami e aveva 68 anni. Era residente a Rivarolo Mantovano ed era pensionato. Lascia una moglie e una figlia.