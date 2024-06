video suggerito

Scontro frontale tra due auto nel Mantovano: muore un uomo di 61 anni, un altro è gravemente ferito Incidente mortale tra due auto a Castiglione delle Stiviere (Mantova). Un 61enne è morto sul colpo. Una seconda persona è rimasta coinvolta ed è stata trasportata all'ospedale con l'elicottero.

A cura di Matilde Peretto

Una delle auto coinvolte nell'incidente (foto da Sei di Castiglione delle Stiviere se)

Ancora incidenti nelle strade della Lombardia. Oggi, lunedì 3 giugno, ha perso la vita un uomo di 61 anni mentre era alla guida della sua auto. Nel primo pomeriggio, verso le 12, la vettura del 62enne e quella di un'altra persona, un uomo di 45 anni, si sono scontrate in un frontale. Il tutto è avvenuto sulla tangenziale di Castiglione delle Stiviere, che collega Brescia a Mantova.

Il 61enne, stando alle prime ricostruzioni, è morto sul colpo. La seconda persona coinvolta, invece, risulterebbe solo ferita. Si tratterebbe di un 45enne che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Castiglione delle Stiviere in codice giallo. Le sue condizioni sono gravi, ma la seconda vittima dell'incidente non sembrerebbe in pericolo di vita. Entrambi gli uomini coinvolti non erano residenti nella provincia di Mantova.

Sul posto, sono intervenuti oltre ai soccorritori del 118 di Brescia, l'automedica e le ambulanze del Soccorso Azzurro, l'eliambulanza sempre di Brescia e i Vigili del fuoco di Mantova, anche i carabinieri della stazione di Castiglione delle Stiviere. I militari ora hanno il compito di ricostruire le dinamiche esatte dell'incidente e individuare eventuali responsabilità. Lo scontro frontale ha provocato diversi disagi per il traffico.

Questo incidente è l'ennesimo di un weekend nero per la Lombardia. Tra le giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno, sono morte tre persone in incidenti stradali. Si tratta dei motociclisti Sergio Sanzogni (26 anni), Alen Karaboja (17 anni) e Maurizio Benzi (62 anni).