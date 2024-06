A una festa di compleanno si schianta con la sua moto contro un muro: chi era Alen Karaboja

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Si chiamava Alen Karaboja e aveva 17 anni la giovane vittima dell'incidente dello scorso sabato primo giugno a Bienno, in provincia di Brescia. Stando alla ricostruzione di quanto successo il ragazzo verso le 23 era in sella alla sua moto quando ne avrebbe perso il controllo andando a sbattere violentemente contro il muro. Il 17enne era a una festa di compleanno quando avrebbe deciso di allontanarsi insieme a un amico per fare un giro con la motocross. Poi lo schianto. Per Alen Karaboja purtroppo non c'è stato più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, è morto una volta arrivato all'ospedale Civile di Brescia. In sella come passeggere sulla moto c'era un amico di 15 anni. Non sarebbe in pericolo di vita.

A Bienno Alen Karaboja viveva con la sua famiglia. A ricordarlo su Instagram è il fratello maggiore Enio di 23 anni che in paese lo conoscono in tanti per la sua professione da elettricista: "Ti vorrò per sempre bene fratellino mio, sei la mia metà e hai sempre riempito il mio cuore di gioia. Ogni giorno guarderò il cielo e ti saluterò come facevamo sempre. Mi mancherai tantissimo, cucciolo mio, guardami e proteggimi da lassù". E infine: "Ti amo, piccolo, sii felice, mi raccomando. Ciao Alen".

Nel pomeriggio di sabato 1 giugno un altro giovane ha perso le vita sulle strade lombarde. Si chiamava Sergio Sanzogni e, in sella alla sua motocicletta Suzuki, stava tornando a casa a Borno dalla sua famiglia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, poco prima di entrare nel centro abitato si sarebbe ritrovato in mezzo alla carreggiata una Citroen impegnata in una svolta a sinistra. Il 25enne non è riuscito a frenare in tempo: l'impatto è stato inevitabile. Nulla sono serviti i soccorsi per salvargli la vita, purtroppo è morto prima dell'arrivo in ospedale.