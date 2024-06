Perde il controllo della moto e muore nello schianto: Maurizio Benzi è l’ennesima vittima della strada in Lombardia

video suggerito

Non si ferma la scia di sangue lasciata sulle strade della Lombardia durante il weekend appena trascorso. Dopo la morte di un giovane di 25 anni, vittima di un incidente in moto a Brescia, e a quella di un ragazzo di 17 anni a Bienno (Brescia), sempre mentre era a bordo di una motocicletta, ieri, domenica 2 giugno, è morto anche un altro biker lombardo. Si tratta del 62enne Maurizio Benzi, da poco in pensione e residente a San Benedetto Po, in provincia di Mantova. Si trovava in una strada a Suzzara quando ha perso il controllo del mezzo.

Maurizio Benzi stava tornando da Guastalla dove era andato a seguire il raid motonautico Pavia-Venezia in compagnia del cugino. Mancavano 20 chilometri alla sua abitazione quando il 62enne ha perso il controllo della moto ed è uscito di strada. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 17:30, Benzi avrebbe sbandato finendo violentemente contro una barriera anti-rumore. L'asfalto era bagnato a causa della pioggia e potrebbe essere stata proprio questa circostanza a causare l'incidente.

I soccorsi sono stati immediati. Sul posto si sono recati due auto della Guardia medica e un'ambulanza della Croce rossa di Suzzara. Presenti anche i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri della compagnia di Gonzaga. Ma il signor Benzi non è riuscito a salvarsi. Indagini in corso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

A chiamare i soccorsi è stato il cugino che percorreva dietro di lui la stessa strada. Quando ha notato il bauletto della moto in mezzo alla strada e i segni lasciati dai pneumatici si è allarmato. È stato proprio lui a trovare il corpo del cugino e la sua moto distrutta dall'impatto. Appena andato in pensione, Maurizio Benzi lascia una moglie e una figlia, un fratello e i due genitori anziani.