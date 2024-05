video suggerito

Incidente stradale a Milano, si schianta con la moto: morto un ragazzo di vent’anni Un ragazzo di vent’anni è morto in un incidente stradale a Milano: è caduto dalla moto e ha battuto la testa. Purtroppo è morto poco dopo essere ricoverato in pronto soccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella notte si è verificato un incidente stradale a Milano. Un ragazzo di vent'anni è caduto dalla propria moto e ha battuto violentemente la testa: è morto appena arrivato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 e le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile episodio. Il sinistro si è verificato appena dopo le 2.30 di sabato 11 maggio in via dei Rospigliosi e nel quartiere San Siro. Il ventenne si trovava in sella alla sua moto quando è caduto e ha battuto forte la testa a terra. Sono stati chiamati i soccorsi. La sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari.

È stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Carlo: aveva riportato un trauma cranico, uno al volto e uno al braccio. Purtroppo poco dopo l'arrivo al pronto soccorso è deceduto: troppo gravi le ferite riportate. Attualmente non si conosce la sua identità. Gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica: sembrerebbe che abbia perso il controllo del proprio mezzo. Non risultano altri mezzi coinvolti. Non è chiaro se si sia trattato di un errore umano o un malore. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni su quanto accaduto.