Chi era Anderson Silva, morto in un incidente stradale: era padre di due bimbi Incidente stradale lungo la strada provinciale 27 «di Mongabia», che collega Valeggio a Castelnuovo del Garda: un uomo di 38 anni ha perso il controllo della moto finendo in un vigneto. L'uomo è morto sul colpo: la vittima si chiamava Anderson Silva e lascia una moglie e due figli.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 20 luglio, è morto un uomo in un incidente stradale lungo la strada provinciale 27 «di Mongabia», che collega Valeggio a Castelnuovo del Garda. La vittima si chiamava Anderson Silva: era un 38enne, padre di due figli, che purtroppo è morto sul colpo.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, Silva era partito dalla provincia di Mantova con alcuni colleghi e amici per un giro motociclistico. Poco dopo le 14, si trovava in sella alla sua Ducati, quando forse per un malore o una distrazione o un guasto, ha perso il controllo della moto ed è uscito di strada in un tratto in cui non c'è il guard rail. Sarebbe quindi finito in mezzo a un vigneto e sarebbe andato a sbattere contro uno ei pali in cemento che sorreggono le viti.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitati con un'ambulanza ed è stato fatto decollare un elicottero. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari, non è stato possibile far altro che dichiararne il decesso: troppo gravi le ferite riportate.

Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il 38enne, originario del Brasile, ha vissuto per quasi tutta la sua vita in Italia. Aveva una moglie e due figli. Lavorava in un'azienda locale. Oltre la passione per la moto, era un amante della pesca sportiva.