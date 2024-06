video suggerito

Chi era Daniele Garisci, morto in un incidente stradale con la sua moto Si chiamava Daniele Garisci, l'uomo di 58 anni che si è scontrato con la sua moto contro un furgone nella provincia di Como.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di ieri, lunedì 24 giugno, un uomo di 58 anni è morto in un incidente stradale sulla Canturina. Si trovava in sella alla sua moto quando, intorno alle 15 del pomeriggio, si è scontrata con un furgone. La vittima si chiamava Daniele Garisci ed era residente a Como.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la moto e il furgone si sarebbero toccati durante un sorpasso. Nell'urto, il 58enne avrebbero perso l'equilibrio e sarebbe caduto rovinosamente a terra. Sono stati subito chiamati i soccorsi e le forze dell'ordine. Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sarebbe infatti morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate.

La notizia del decesso ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano. Su Facebook e sugli altri social network, sono diversi i messaggi degli amici. L'uomo era conosciuto perché gestiva una pasticceria nel quartiere Sagnino a Como che era stata aperta dai suoi genitori. Inoltre era noto per la sua passione per il windsurf , il kytesurf e il ciclismo: "Non posso credere a quello che è successo. Era una persona tranquillissima e che andava spesso in bici, non beveva e non fumava", ha detto un cliente della nota pasticceria al quotidiano La Provincia di Como.

"Io sono stato vicino di casa per vent’anni. Una persona con un cuore d’oro e sempre disponibile in ogni istante. Ci ho passato tanti momenti insieme. Amava il kyte, windsurf, faceva lui le tavole. Non ho le parole per descrivere quello che è successo", ha raccontato l'ex consigliere comunale Marco Butti.