Incidente stradale nel Comasco, motociclista si scontra con un furgone: è morto sul colpo Incidente stradale a Cantù (Como): una moto si è scontrata con un furgone. Nell'impatto è morto il motociclista: è un uomo di 58 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, lunedì 24 giugno, si è verificato un incidente stradale a Cantù, comune che si trova in provincia di Como. Un motociclista si è scontrato con un furgone, è stato sbalzato dalla moto ed è morto sul colpo: è un uomo di 58 anni, di cui per il momento non si conosce l'identità. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Il motociclista è morto sul colpo

Stando a quanto riportato dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'incidente è avvenuto alle 15.04 e precisamente sulla strada provinciale 36 all'incrocio con via Silvio Pellico. Gli operatori sanitari del 118, sono arrivati con un'ambulanza, un'auto infermieristica e un elicottero. Purtroppo l'uomo è morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate.

Il 26enne trasferito in ospedale

Il conducente del furgone, un uomo di 26 anni, è stato trasferito all'ospedale di Como in codice verde: non ha riportato traumi evidenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno rimosso i veicoli e svolto tutti i rilievi del caso. In particolare modo, si cercherà di capire cosa possa essere successo e accertare eventuali responsabilità. Soprattutto se si sia trattato di un errore del motociclista o del conducente del furgone, se alla base ci sia un malore o altro. Nelle prossime ore si potranno quindi avere maggiori dettagli sulla vicenda.