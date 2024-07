video suggerito

Scontro frontale tra due camion in una curva a Fino Mornasco: muore un uomo di 45 anni, un altro ferito Un uomo di 45 anni ha perso la vita durante uno scontro frontale tra due camion a Fino Mornasco, in provincia di Como. L’altro autista di 49 anni è stato trasferito in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente a Fino Mornasco, in provincia di Como. Poco prima delle 14 in via Valle Mulini due mezzi pesanti sono stati coinvolti in un incidente stradale. Purtroppo le condizioni di un uomo di 45 anni sono apparse fin da subito gravi: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, il 45enne è morto poco dopo. L'altro autista, un uomo di 49 anni, è stato invece trasportato all’ospedale Sant’Anna con un trauma toracico e con alcune fratture agli arti inferiori e superiori.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri di Cantù: sono ora al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto. Stando alle prime informazioni, l'impatto tra i due mezzi sarebbe stato frontale e sarebbe avvenuto all'altezza di una curva.