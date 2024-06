Cade dalla moto dopo aver sorpassato un camion e finisce contro un muretto: 23enne muore in ospedale

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un 23enne è morto nella serata di ieri, mercoledì 26 giugno, all'ospedale di Circolo di Varese dove era stato trasportato in seguito a un incidente stradale. Stando a quanto ricostruito, il giovane residente a Rescaldina (Milano) è stato sbalzato dalla sua moto dopo un sorpasso a Turate (in provincia di Como). Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

La moto ha perso aderenza dopo un sorpasso

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Lo schianto sarebbe avvenuto qualche minuto dopo le 21 del 26 giugno, in via Cavour a Turate. Il 23enne si trovava alla guida di una Ducati Monster quando ha sorpassato un camion che si stava dirigendo verso il centro del paese.

Testimoni hanno riferito che durante la manovra di rientro nella sua corsia, la moto avrebbe perso aderenza facendo sbalzare il giovane dal sellino e facendolo finire contro un muretto lì vicino. Il camion non l'avrebbe urtato in alcun modo e il conducente sarebbe riuscito a non investirlo dopo la caduta.

La corsa in ospedale e il decesso del 23enne

Poco dopo sono arrivati sul posto i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Le condizioni del 23enne sono apparse subito disperate e i medici lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese. Lì è stato ricoverato in prognosi riservata, ma poco dopo è stato dichiarato il suo decesso.

Le indagini del caso sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Cantù. I militari si sono occupati dei rilievi sul luogo dell'incidente e ora dovranno accertare la dinamica dello schianto e verificare se ci sono responsabilità da attribuire.